Сбежавший в Белоруссию польский судья избежал красной карточки Интерпола

Интерпол считает политическим дело польского судьи Томаша Шмидта, который находится в Белоруссии, и не будет его разыскивать, пишет RT .

«Интерпол отказался выдать «красную карточку» в отношении судьи Томаша Шмидта из-за того, что он не разрешает обработку данных по своим каналам за действия против безопасности государства, которые считаются политическими преступлениями», — сказала пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши Катажина Новак.

Ранее польская прокуратура обвинила Шмидта в шпионаже. заочно его арстовала и инициировала его внесение в номенклатуру разыскиваемых лиц.

Судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт в начале мая сложил свои полномочия и и попросил убежища у Минска.