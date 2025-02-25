СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине

За резолюцию проголосовали десять стран, в том числе РФ, КНР и США, еще 5 воздержались. Против не проголосовал никто.

Авторы резолюции «выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной»; «убедительно просят» незамедлительно прекратить конфликт и «настоятельно призывают» к «установлению прочного мира между Украиной и РФ»

Вашингтон впервые с начала СВО не стал соавтором антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине. В тексте Запад выступил с обвинениями в сторону России и потребовал от нее «вывезти все ее вооруженные силы с территории Украины».

Вместе этого США предложили свой вариант резолюции. В американском документе «действия Украины приравниваются к действиям России».