сегодня в 10:30

Страны Европы на саммите разошлись во мнениях из-за отправки войск на Украину

Чрезвычайный саммит по Украине в Париже оказался полон разногласий. Европейские государства собрались, чтобы согласовать дальнейшие действия в отношении конфликта, но столкнулись с резким противоречием во мнениях, сообщает «Царьград» со ссылкой на Financial Times (FT).

Инициатором обсуждения развертывания войск на украинской территории выступила Великобритания, однако Германия, Италия, Польша и Испания быстро отклонили это предложение. Французская сторона также предложила разместить военные силы вдоль линии соприкосновения сторон, но это вызвало резкое недовольство.

Канцлер Германии Олаф Шольц, высказав свое несогласие, заявил, что подобные обсуждения в нынешних условиях являются неуместными. Он подчеркнул, что конфликт еще далек от завершения и инициировать подобные шаги сейчас просто преждевременно.

Также Шольц отметил, что его раздражает подобный подход к вопросу.

«Обсуждение (развертывания войск на Украине — ред.) совершенно преждевременно, и сейчас неподходящее время для него», — заявил канцлер.