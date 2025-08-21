Сальдо заявил, что русские земли не могут считаться уступкой Украины

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что исконно русские Донбасс и Новороссию нельзя считать территориальной уступкой с украинской стороны, пишет ТАСС .

«Это освобожденная территория, и она изначально была российской территорией», — отметил он.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ должны быть выведены с оккупированной правобережной части Херсонской области. Эта территория — российская.

В подконтрольном украинским властям Херсоне объявлена частичная эвакуация населения из-за резкого ухудшения гуманитарной обстановки, сообщил подконтрольный Киеву глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По словам чиновника, город столкнулся с серьезными проблемами в логистике, что привело к перебоям с поставками продовольствия.