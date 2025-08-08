сегодня в 05:21

Сальдо: ВСУ должны быть выведены с правобережья Херсонской области

ВСУ должны быть выведены с оккупированной правобережной части Херсонской области, заявил губернатор Владимир Сальдо, сообщает РИА Новости .

Он подчеркнул, что правобережье является территорией России.

«Войска ВСУ должны быть выведены с территорий, которые являются именно исторической и юридической территорией Российской Федерации», — отметил Сальдо.

Также он добавил, что ожидает возвращения жителей.

В подконтрольном украинским властям Херсоне объявлена частичная эвакуация населения из-за резкого ухудшения гуманитарной обстановки, сообщил подконтрольный Киеву глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По словам украинского чиновника, город столкнулся с серьезными проблемами в логистике, что привело к перебоям с поставками продовольствия.