Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мирный план стран Западной Европы по украинскому конфликту, разработанный в обход РФ, не имеет ни малейшей ценности, сообщает РИА Новости .

«Все это невозможно сделать без учета интересов нашей страны, а значит, любой мирный план, разработанный в обход России, не имеет ни малейшей ценности», — заявил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Ким Стармер потратили пять дней на то, чтобы убедить украинского лидера Владимира Зеленского поменять отношение к главе США Дональду Трампу после перепалки, которая случилась в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля 2025 года.

Главы Великобритании и Франции — премьер-министр Кир Стармер и президент Эммануэль Макрон — очень хотят помирить украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, поэтому планируют поехать с Зеленским в Вашингтон в качестве поддержки. По их мнению, американский президент в их присутствии унижать украинского лидера не будет.