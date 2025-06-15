Саксофон из ливанского ресторана стал символом ближневосточного конфликта

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Ливанцы наблюдали за атакой на Хайфу под живую музыку

В сети появились сюрреалистичные кадры из Ливана, где посетители ресторана под аккомпанемент саксофониста наблюдали за ночной атакой Ирана на израильскую Хайфу. Видео , опубликованное военным экспертом Борисом Рожиным, быстро стало вирусным.

На записи видно, как вспышки от ракетных ударов освещают ночное небо, но музыкант продолжает исполнение, несмотря на происходящее.

Посетители заведения снимают происходящее на телефоны.

«Этот саксофонист станет легендарным», — прокомментировал кадры Рожин в своем Telegram-канале.

По данным источников, Иран использовал для удара гиперзвуковую ракету, баллистические ракеты Emad, Ghadr и Kheibar Shekan.

Ночью в Израиле три человека погибли и около 140 получили ранения.