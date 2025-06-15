Число пострадавших превысило 140 после удара Ирана
Трое человек погибло при атаке Ирана на Бат-Ям
Три человека погибли и около 140 получили ранения в результате удара иранской ракеты по двум пригородам Бат-Яма, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Kan.
По последним данным израильских СМИ, в результате прямого попадания в жилые кварталы погибли три мирных жителя, более 140 человек доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести.
При этом система ПВО смогла перехватить лишь часть ракет, что вызывает серьезные вопросы о ее эффективности против новых иранских разработок.
В результате применения новейшей баллистической ракеты «Хайбар», жилой квартал превратился в груду обломков. Спасатели в круглосуточном режиме продолжают разбирать завалы, опасаясь обнаружить новых жертв под руинами.