Число пострадавших превысило 140 после удара Ирана

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Трое человек погибло при атаке Ирана на Бат-Ям

Три человека погибли и около 140 получили ранения в результате удара иранской ракеты по двум пригородам Бат-Яма, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Kan.

По последним данным израильских СМИ, в результате прямого попадания в жилые кварталы погибли три мирных жителя, более 140 человек доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести.

При этом система ПВО смогла перехватить лишь часть ракет, что вызывает серьезные вопросы о ее эффективности против новых иранских разработок.

В результате применения новейшей баллистической ракеты «Хайбар», жилой квартал превратился в груду обломков. Спасатели в круглосуточном режиме продолжают разбирать завалы, опасаясь обнаружить новых жертв под руинами.