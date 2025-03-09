С повестки Рады сняли законопроект об ответственности за незаконную мобилизацию

Законопроект об уголовной ответственности сотрудников военкомата и врачебной комиссии за нарушение правил мобилизации снят с повестки дня Верховной рады, сообщает RT .

Как рассказал депутат Рады Максим Бужанский, законопроект 12442, устанавливающий уголовную ответственность для ТЦК (территориальный центр комплектования, — прим. ред) за незаконную мобилизацию тех, у кого есть бронь и отсрочка, а также для военно-врачебной комиссии (ВВК) за признание явно больных абсолютно здоровыми, снят с повестки дня.

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.

Ранее облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве. Сотрудники ТЦК в поисках «ухилянтов» побывали даже в стриптиз-клубах.