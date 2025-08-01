С долей скепсиса: как в США и Европе отнеслись к ультиматуму Трампа по Украине
WSJ: в США и ЕС с недоверием отнеслись к ультиматуму Трампа о сроках перемирия
Фото - © скриншот
Ультиматум президента США Дональда Трампа, касающийся сроков прекращения огня на Украине и ужесточения санкционного режима против России, вызвал волну сомнений не только среди его соратников, но и в европейских государствах, сообщает «Царьград» со ссылкой на The Wall Street Journal.
По информации издания, представители американского правительства и европейские лидеры с опаской восприняли внезапную смену курса Трампа в отношении России.
По мнению должностных лиц, его громкие заявления не подкреплены ощутимыми мерами, способными оказать реальное воздействие на Москву.
Ранее Трамп дал России 10 дней на урегулирование украинского конфликта, пригрозив новыми санкциями.