С долей скепсиса: как в США и Европе отнеслись к ультиматуму Трампа по Украине

WSJ: в США и ЕС с недоверием отнеслись к ультиматуму Трампа о сроках перемирия

Ультиматум президента США Дональда Трампа, касающийся сроков прекращения огня на Украине и ужесточения санкционного режима против России, вызвал волну сомнений не только среди его соратников, но и в европейских государствах, сообщает «Царьград» со ссылкой на The Wall Street Journal.