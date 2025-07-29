Трамп дал России 10 дней на урегулирование украинского конфликта

США хотят, чтобы Россия и Украина заключили мирный договор в течение 10 дней. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает ТАСС .

Республиканец уточнил сроки, установленные им для урегулирования украинского конфликта.

«10 дней, начиная с сегодняшнего дня», — сказал президент США.

Он предупредил, что если мирное соглашение не будет подписано, то США введут в отношении России 100-процентные пошлины. По его словам, такой ультиматум может как «повлиять на Москву, так и остаться незамеченным ею».

По версии американского лидера, Россия, вероятно, «хочет продолжить конфликт». Однако Трамп все еще надеется, что Кремль «прислушается к нему».

Между тем Москва заявила, что приняла к сведению заявления Трампа. В Кремле подчеркнули, что Россия сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта.