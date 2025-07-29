Песков: Кремль принял к сведению заявления Трампа по Украине

Кремль ознакомился с недавними заявлениями президента США Дональда Трампа по поводу сроков урегулирования украинского конфликта. Они были приняты к сведению, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта. При этом она нацелена на то, чтобы ее интересы были обеспечены в ходе разрешения украинского кризиса.

Песков прокомментировал возможную встречу президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, данный вопрос не стоит в предметном плане повестки дня.

28 июля Трамп заявил, что сокращает срок для достижения соглашения по Украине до 10–12 дней. По его словам, если урегулирования конфликта не будет, то США введут 100-процентные тарифы против РФ и ее торговых партнеров.

Трамп отметил, что больше не заинтересован во встрече с Путиным. При этом он добавил, что ведет с российским лидером «приятные, уважительные разговоры».