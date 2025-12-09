«С четырех сторон окружен океаном»: Трамп допустил ошибку, говоря о Крыме
Фото - © РИА Новости
Американский президент Дональд Трамп в интервью с Politico восхитился Крымом, назвал его огромным и красивым. Однако он сделал одну ошибку, рассказывая о полуострове, сообщает ТАСС.
«Он со всех четырех сторон окружен океаном в самой теплой части», — сказал Трамп.
Крым — полуостров, расположенный в северной части Черного моря. С северо-востока он омывается Азовским морем.
Трамп заявил, что экс-президент США Барак Обама заставил Украину отказаться от региона. По его словам, это было «большой уступкой».
Также американский лидер в разговоре с Politico отметил, что в Крыму «лучшая погода, все самое лучшее».
Ранее Трамп заявил, что пришло время провести на Украине президентские выборы. Американский лидер считает, что у украинцев должна быть возможность выбирать главу государства.
