«С четырех сторон окружен океаном»: Трамп допустил ошибку, говоря о Крыме

сегодня в 20:30

Трамп восхитился Крымом в разговоре с Politico

Американский президент Дональд Трамп в интервью с Politico восхитился Крымом, назвал его огромным и красивым. Однако он сделал одну ошибку, рассказывая о полуострове, сообщает ТАСС .

«Он со всех четырех сторон окружен океаном в самой теплой части», — сказал Трамп.

Крым — полуостров, расположенный в северной части Черного моря. С северо-востока он омывается Азовским морем.

Трамп заявил, что экс-президент США Барак Обама заставил Украину отказаться от региона. По его словам, это было «большой уступкой».

Также американский лидер в разговоре с Politico отметил, что в Крыму «лучшая погода, все самое лучшее».

Ранее Трамп заявил, что пришло время провести на Украине президентские выборы. Американский лидер считает, что у украинцев должна быть возможность выбирать главу государства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.