Рыбаков: Трамп сам инициировал телефонный разговор с Лукашенко
Фото - © РИА Новости, Сергей Бобылев
В день исторической встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа президент США также успел пообщаться по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По словам постоянного председателя Белоруссии при ООН Валентина Рыбакова, данный разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщает РИА Новости.
«Президент США Дональд Трамп позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко», — заявил Рыбаков в ответ на вопрос, кто инициировал телефонные переговоры.
Трамп и Лукашенко пообщались 15 августа. Рыбаков выступал в качестве переводчика.
В ходе разговора Лукашенко пригласил Трампа в гости вместе с семьей. Американский лидер принял приглашение. Стороны успели обсудить в том числе вопрос сотрудничества стран, а также украинский конфликт.
Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа. Российский лидер прилетит к месту проведения саммита к 11:00 по местному времени (22:00 мск — ред.).