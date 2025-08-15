сегодня в 20:12

Рыбаков: Трамп сам инициировал телефонный разговор с Лукашенко

В день исторической встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа президент США также успел пообщаться по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По словам постоянного председателя Белоруссии при ООН Валентина Рыбакова, данный разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщает РИА Новости .

«Президент США Дональд Трамп позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко», — заявил Рыбаков в ответ на вопрос, кто инициировал телефонные переговоры.

Трамп и Лукашенко пообщались 15 августа. Рыбаков выступал в качестве переводчика.

В ходе разговора Лукашенко пригласил Трампа в гости вместе с семьей. Американский лидер принял приглашение. Стороны успели обсудить в том числе вопрос сотрудничества стран, а также украинский конфликт.

Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа. Российский лидер прилетит к месту проведения саммита к 11:00 по местному времени (22:00 мск — ред.).