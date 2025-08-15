сегодня в 17:49

Лукашенко пригласил Трампа в Минск, тот согласился приехать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, который прошел 15 августа, позвал того посетить Минск. Глава США согласился, сообщает « Пул Первого ».

Во время разговора Трамп и Лукашенко обсудили вопросы взаимодействия двух государств. Также они говорили о региональной тематике и украинском конфликте.

Оба лидера согласились поддерживать контакты.

Ранее Трамп подтвердил, что созвонился с Лукашенко. Он поблагодарил белорусского лидера за освобождение 16 заключенных.