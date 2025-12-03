Рубио: завершить украинский конфликт без контактов с РФ невозможно

Американский госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что завершить конфликт на Украине без контактов с Россией невозможно, сообщает RT .

«Мы пытаемся увидеть, что можно сделать, чтобы свести обе стороны. Чтобы это сделать, нам нужно говорить с обеими сторонами», — сказал Рубио в интервью Fox News.

По его словам, также есть много нерациональных людей в данном вопросе. Они верят, что США должны разговаривать только с Украиной, и совершенно не говорить с РФ. Но так конфликт закончить нельзя.

Ранее прошли переговоры делегаций США и Украины во Флориде. Они зашли в тупик в вопросе территориальных уступок. При этом госсекретарь США Марко Рубио и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвали встречу «продуктивной».

