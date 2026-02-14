Рубио: США прокладывают путь к веку процветания и намерены делать это с Европой
Фото - © U.S. Department of State
Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио подчеркнул, что Америка прокладывает путь к новому веку процветания и планирует достичь этого в сотрудничестве с Европой, сообщает РИА Новости.
Об этом глава американской дипломатии заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Я нахожусь здесь сегодня, чтобы дать понять, что Америка прокладывает путь к новому веку процветания, и что мы снова хотим сделать это вместе с вами, нашими дорогими союзниками и нашими старейшими друзьями», — сказал Рубио.
Ранее издание Politico сообщало, что США и страны Европы ожидают начало Третьей мировой войны в ближайшие пять лет. Американцы и европейцы серьезно обеспокоено перспективой масштабного вооруженного конфликта.
