Рубио: США прокладывают путь к веку процветания и намерены делать это с Европой

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио подчеркнул, что Америка прокладывает путь к новому веку процветания и планирует достичь этого в сотрудничестве с Европой, сообщает РИА Новости .

Об этом глава американской дипломатии заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я нахожусь здесь сегодня, чтобы дать понять, что Америка прокладывает путь к новому веку процветания, и что мы снова хотим сделать это вместе с вами, нашими дорогими союзниками и нашими старейшими друзьями», — сказал Рубио.

Ранее издание Politico сообщало, что США и страны Европы ожидают начало Третьей мировой войны в ближайшие пять лет. Американцы и европейцы серьезно обеспокоено перспективой масштабного вооруженного конфликта.

