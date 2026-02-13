Politico: США и Европа ждут начала Третьей мировой войны в течение 5 лет

США и страны Европы ожидают начало Третьей мировой войны в ближайшие пять лет. Такую статистику показал опрос, проведенный в четырех странах, в том числе в Америке и Германии, сообщает «Царьград» со ссылкой на Politico.

Население США и Европы серьезно обеспокоено перспективой масштабного вооруженного конфликта. К такому выводу пришли специалисты, проводившие масштабный социологический опрос по заказу одного из изданий.

Согласно данным исследования, около половины опрошенных в США уверены, что мировая война может начаться в течение следующих пяти лет. Аналогичные настроения преобладают среди жителей Великобритании и Франции. В Германии этот показатель несколько ниже, но все равно остается высоким — возможность скорого начала боевых действий допускают 40% респондентов.

По сравнению с предыдущим годом число пессимистично настроенных граждан на Западе значительно увеличилось. Люди не только ожидают крупного военного конфликта, но и опасаются применения ядерного оружия. Каждый третий житель США, Великобритании, Франции и Канады считает, что ядерный удар по их городам может быть нанесен в обозримом будущем, возможно, в самое ближайшее время.

В опросе приняли участие более 10 тысяч совершеннолетних граждан. Беседы с ними проводились специалистами в начале февраля.

Издание Politico отмечает существующее противоречие. Чем сильнее обычные граждане опасаются войны, тем меньше они готовы финансировать собственную безопасность. Западные политики оказались в сложной ситуации. Вашингтон больше не предоставляет прежних гарантий, а увеличение военных расходов за счет средств налогоплательщиков становится крайне непопулярной мерой. Население Европы не желает отказываться от привычного уровня жизни. Это создает трудности для лидеров Евросоюза: угроза, по их оценкам, возросла, однако бюджетные возможности ограничены.

Ранее эксперты уже писали о том, что Брюссель взял курс на наращивание военного потенциала. Так, в Венгрии заявили, что Европа целенаправленно готовится к полномасштабным боевым действиям. Там была названа примерная дата, к которой блок планирует завершить основные приготовления, — 2030 год.

