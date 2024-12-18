Рожкова: россияне хотят быть услышанными на «Итогах года» с Владимиром Путиным

Жители России с нетерпением ждут программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая выйдет в эфир федеральных каналов 19 декабря в 12:00. В разговоре с РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Зинаида Рожкова заявила, что россияне ждут, что будут услышаны президентом страны.

«Завтра (19 декабря 2024 года — ред.) пройдет прямая линия с Владимиром Путиным, ставшая уже традиционной площадкой для диалога между президентом и гражданами нашего государства. Главные ожидания россиян от линии — быть услышанными и получить обратную связь от лидера страны. Надо сказать, что в этом плане прямая линия полностью себя оправдывает», — заявила Рожкова.

Многие федеральные программы и управленческие решения рождаются именно в ходе данного мероприятия. Вспомним снижение цен на бензин в 2018 году или запуск с 2019 года Федерального проекта «Современная школа», в рамках которого за 6 лет, по данным Минпросвещения РФ, было открыто более 19 тыс. центров «Точка роста» в общеобразовательных организациях сельской местности и малых городах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СВО и здравоохранение были основными вопросами к прямой линии, отметила политолог. Это определенный маркер, который показывает волнующие общественность темы. Опыт показывает, что граждане получают на свои вопросы не только ответы, но и комплекс решений.

Ранее политолог Кирилл Семенов спрогнозировал, что 19 декабря россияне будут задавать много вопросов о мирных переговорах с Украиной. Также одной из тем для разговора могут стать российско-армянские отношения.