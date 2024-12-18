Политолог ответил, о чем будет прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря

19 декабря в России запланированы пресс-конференция и прямая линия с президентом Владимиром Путиным, которые пройдут в формате «Итоги года». Политолог Кирилл Семенов, лектор Российского общества «Знание», разделил ожидания россиян от этих мероприятий, сообщает «ФедералПресс» .

По его словам, основной темой станет ситуация на Украине, и россияне, скорее всего, будут задавать вопросы, касающиеся возможных мирных переговоров. Семенов отметил, что существуют слухи о готовности Украины и президента Зеленского к диалогу, но Путин, скорее всего, подтвердит, что Россия не готова вести переговоры с текущим руководством Украины, пока не будут освобождены определенные территории.

Эксперт также ожидает вопросов о российско-американских отношениях под руководством Дональда Трампа, полагая, что настроения по этому поводу в целом позитивны. Однако он подчеркнул, что Трамп не действует в вакууме, и что существует множество внешних факторов и групп, влияющих на его решения.

«И, наверное, вот именно в этом контексте будут соответствующие заявления, ответы. И понятно, что с европейцами, опять же, все не так просто по поводу диалога, все завязано, одним словом, на Украине», — заключил эксперт.