Российское посольство в США не считает самообороной нападение ВСУ на Курскую область

Посол России в США назвал терактом провокацию ВСУ в Курской области

Посол России в США Анатолий Антонов назвал терактом провокацию ВСУ в Курской области, пишет РИА Новости .

«Украинские действия — очевидная террористическая акция. Никто не скрывает, что орудием убийства простых россиян стало американское оружие», — указал дипломат.

По словам Антонова, «удары по школам, больницам, машинам скорой помощи и жилым домам в России» не являются самообороной Киева.

Ранее в Минздраве России заявили о 31 раненом мирном жителей в ходе атак ВСУ на курское приграничье. Также сообщалось о пяти погибших, в том числе беременной женщине.