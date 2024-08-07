Диверсант ВСУ расстрелял машину с беременной девушкой под Курском

Беременная девушка погибла во время эвакуации из города Суджи в Курской области. Автомобиль с погибшей расстрелял украинский военнослужащий, сообщает Baza .

Накануне Нина Кузнецова вместе мамой, сыном и мужем Артемом попытались на двух машинах уехать из Суджи в связи с атакой ВСУ на приграничные районы Курской области. Артем ехал впереди, а Нина с сыном и мамой сзади. На подъезде к трассе Куриловка-Гончаровка из кустов боец ВСУ начал стрелять из автомата по автомобилям.

«Он стрелял спереди, в упор, мы на него ехали. Огонь был по мне. Он изрешетил всю мою машину, но ни одна пуля по мне не попала. А дальше он открыл огонь по ее машине», — рассказал Артем.

По словам мужчины, супруга потеряла сознание в врезалась в машину Артема. Мама Нины пересадила дочь и внука в первый автомобиль и затем семья направилась в больницу, где Нина скончалась.

Артем добавил, что Нина была на втором месяце беременности. Также при стрельбе пострадал и 2-летний сын Кузнецовых. Мальчик продолжает находиться в больнице.

Российские военнослужащие и погранслужба ФСБ продолжают оттеснять силы ВСУ с российско-украинской границы. По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, Вооруженные силы РФ остановили продвижение украинских сил вглубь страны на курском направлении.