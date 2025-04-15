Во время встречи в шведском МИДе посол России Сергей Беляев заявил о систематических нарушениях международного гуманитарного права со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости .

Дипломат привел примеры использования гражданского населения в качестве «живого щита» для прикрытия военных объектов.

Особое внимание было уделено недавним событиям в Сумах, где российские войска нанесли ракетный удар по месту проведения совещания украинского командного состава. По данным Минобороны РФ, в результате были ликвидированы более 60 военнослужащих ВСУ, включая возможное присутствие западных советников.

Отдельным пунктом переговоров стал инцидент с атакой дронов на здание российского посольства в Стокгольме 15 апреля, когда на территорию дипмиссии были сброшены емкости с краской. Беляев потребовал от шведских властей обеспечить надлежащую защиту дипломатических учреждений в соответствии с Венской конвенцией 1961 года.