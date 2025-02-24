Российский полпред в Вене отменил изменение риторики ЕС в отношении Москвы

Фото - © Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

сегодня в 03:12

Ульянов: в Европе больше не говорят о победе над Россией

В Европе больше не говорят о победе над Россией в военном конфликте, заявил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По словам дипломата, политическая элита государств Европейского союза твердила в 2022, 2023 и в начале 2024 года, что «Россию необходимо победить на поле боя».

«Когда вы слышали этот нарратив в последний раз? Он уже забыт?» — написал Ульянов в своем Telegram-канале.

Ранее в странах Европы и Великобритании анонсировали новый пакет антироссийских санкций, ограничения ввели и в Новой Зеландии.