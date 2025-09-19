Российская платежная система «Мир» может попасть под санкции ЕС

Глава Евродипломатии Кая Каллас отметила, что Еврокомиссия (ЕК) планирует принять меры против платежной системы «Мир» за границей, сообщает ТАСС .

Об этом Каллас написала в соцсети X. Она подчеркнула, что Евросоюз намерен ограничить получаемые РФ денежные потоки.

«Поэтому мы предлагаем принять меры против российских схем уклонения от уплаты налогов в третьих странах, в том числе с помощью криптовалют», — уточнила глава Евродипломатии.

Ранее ЕК приняла 19-й пакет санкций против России. В его рамках вводится полный запрет на сделки с нефтяными компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть». Кроме того, европейские рестрикции введут еще против 118 судов, которые подозревают в транспортировке российского черного золота.

