Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров по Украине
Спецборт с российской делегацией для переговоров по украинскому урегулированию благополучно приземлился в турецком аэропорту, сообщил корреспондент RT Константин Придыбайло
Официальную группу возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский — ключевая фигура российско-украинских переговоров 2022 года.
В составе российской делегации — дипломаты и эксперты по безопасности.
Ранее состав переговорщиков опубликовала украинская сторона.
15 мая в Стамбуле запланированы переговоры между представителями России, Украины и США.