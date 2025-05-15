Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров по Украине Политика сегодня в 06:21

Спецборт с российской делегацией для переговоров по украинскому урегулированию благополучно приземлился в турецком аэропорту, сообщил корреспондент RT Константин Придыбайло

Официальную группу возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский — ключевая фигура российско-украинских переговоров 2022 года. В составе российской делегации — дипломаты и эксперты по безопасности. Ранее состав переговорщиков опубликовала украинская сторона. 15 мая в Стамбуле запланированы переговоры между представителями России, Украины и США.