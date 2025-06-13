Россия запросила внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ

сегодня в 22:59

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в Telegram-канале , что Россия запросила на утро 16 июня внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ.

«По запросу Российской Федерации в понедельник утром состоится внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ для обсуждения атак Израиля против Ирана», — отметил он.

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) утверждает, что МАГАТЭ потеряло статус надежного международного органа после израильских нападений, так как не осудило это действие.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что находятся на постоянной связи с иранскими властями и следят за состоянием ядерных объектов, а также уровнем радиации.