Россия заблокировала въезд 50 тысячам украинцев из-за угроз безопасности

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Коков: Каждый пятый проверяемый украинец не прошел пограничный контроль

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков раскрыл масштабы фильтрационных мер на границе: за последний период более 50 тысяч граждан Украины не смогли въехать в Россию, сообщает «Российская газета».

Из них 24 тысячи — по признакам экстремистской деятельности, ещё 26 тысяч — из-за связей с СБУ и националистическими батальонами.

При этом в стране уже находится около миллиона украинских переселенцев.

«Часть прибывших вовлекается в преступные схемы через шантаж и угрозы родственникам, оставшимся на Украине», — отметил Коков.

Особенно сложная ситуация фиксируется в приграничных регионах, где, по данным ФСБ, активизировались вербовщики диверсионных групп.

Ранее Коков раскрыл данные о миграции в России.