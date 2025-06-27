В Совбезе РФ предупредили о рисках миграционной политики:

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью «Российской газете» заявил, что почти половина (43,5%) трудовых мигрантов в России сознательно предпочитают нормы шариата российскому законодательству.

Эти цифры стали результатом масштабного социологического исследования, проведенного Федеральной службой охраны.

Как указано в документе, каждый четвертый мигрант открыто заявляет о готовности выйти на улицы, чтобы отстаивать право жить по своим религиозным законам. 15% опрошенных не исключают участия в противозаконных политических акциях.

В крупных городах уже формируются закрытые этнические анклавы, где российские законы фактически не работают.

Парадоксально, но при таких тревожных показателях Россия остается магнитом для мигрантов, считает Коков.Только в 2024 году границу пересекли более 6,3 миллионов иностранцев, преимущественно из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Однако обратная сторона этого потока — 700 тысяч нелегалов, выявленных на территории страны.

«Мы наблюдаем опасную тенденцию, когда целые сообщества сознательно отказываются интегрироваться в российское общество. Они живут по своим правилам, часто противоречащим нашим законам, и готовы агрессивно отстаивать эту позицию», — подчеркнул Коков.

Власти принимают жесткие меры: за прошлый год запретили въезд 267 тысячам иностранцам и депортировали 152 тысячи нарушителей. Но проблема глубже — безвизовый режим со странами СНГ, при всех его экономических плюсах, создает серьезные угрозы национальной безопасности.