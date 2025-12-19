Россия официально прекращает военные соглашения с рядом стран

Под действие решения попали соглашения, заключенные в первые десятилетия после распада СССР — с 1992 по 2002 год.

Согласно опубликованному перечню, прекращаются соглашения о сотрудничестве в военной области с Германией (от 13 апреля 1993 года), Польшей (от 7 июля 1993 года) и Норвегией (от 15 декабря 1995 года). Кроме того, расторгнуты аналогичные договоры с Болгарией, Румынией, Данией, Великобританией, Нидерландами, Хорватией, Бельгией и Чехией.

Ранее президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Запад пренебрег интересами безопасности РФ, расширяя Североатлантический альянс на восток.

