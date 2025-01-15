сегодня в 23:40

Россия и Украина обсуждают в Катаре защиту ядерных объектов

В Катаре проходят переговоры между Россией и Украиной. Темой обсуждения стала защита ядерных объектов от нападений, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

«Украина и Россия проводят в Катаре ограниченные переговоры о правилах защиты ядерных объектов от нападений», — говорится в сообщении.

Соединенные Штаты считают опасным рост риска ядерного конфликта между РФ и государствами Запада.

Ранее Путин заявил, что Москва готова к технологической дуэли между новейшим оружием «Орешник» и ПВО Запада прямо сегодня.