Блинкен: США считают опасным рост рисков ядерного конфликта между РФ и Западом

Соединенные Штаты считают опасным рост риска ядерного конфликта между РФ и государствами Запада. Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал в интервью Financial Times, сообщает ТАСС .

Администрация американского президента Джо Байдена была обеспокоена той ядерной риторикой, которую выбрала Россия.

Политики США считали, что президент РФ Владимир Путин действительно мог рассматривать вероятность использования ЯО.

Блинкен отметил, что Соединенные Штаты рассказали Китаю о риске применения ядерного оружия. Затем КНР связалось с руководством РФ и предупредило о том, что это лучше не делать.

Госсекретарь США не говорил, о каком времени идет речь. Однако до этого директор ЦРУ Уильям Бернс отмечал, что осенью 2022 года появился большой риск использования Россией тактического ядерного оружия.