Россия и Украина обменялись 103-мя пленными военнослужащими
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103 российских военнослужащих, попавших в плен ВСУ под Курском, освобождены и обменены на 103 бойца украинской армии, сообщает пресс-служба Минобороны России.
«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — сообщили в пресс-службе.
При обмене пленными посреднические усилия гуманитарного характера российским военным оказали Объединенные Арабские Эмираты.
После возвращения в Россию все освобожденные военные пройдут лечение и реабилитацию в специализированных медицинских учреждениях Минобороны России.
Ранее Россия и Украина обменялись пленными в августе 2024 года. Российские солдаты довольными возвращались домой.