Россия и Таджикистан заключили договоры о трудовой миграции

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что по итогам переговоров на высшем уровне Москва и в Душанбе подписали солидный пакет соглашений, в том числе в сфере трудовой миграции, сообщает ТАСС .

Президент РФ Владимир Путин находится в Таджикистане с 8 по 10 октября. Российский лидер провел переговоры с коллегой Эмомали Рахмоном. Путин и Рахмон обсудили двусторонние отношения в разных областях, а также подписали совместное заявление и солидный пакет соглашений.

«По итогам переговоров подписали солидный пакет двусторонних документов по важным сферам сотрудничества», — сказал Рахмон.

Таджикистанский лидер добавил, что речь идет и о соглашениях по вопросам трудовой миграции, укрепляющих правовую основу развития взаимодействия между странами в данном направлении.

Ранее Владимир Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров заявил, что свыше 1 млн граждан Республики Таджикистан проживают и работают на территории РФ. Их вклад в российскую экономику значительный.

