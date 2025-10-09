Путин приехал на встречу с Рахмоном на лимузине Aurus
Фото - © РИА Новости
Президент России Владимир Путин встретился с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном в Душанбе. Российский лидер прибыл ко Дворцу Нации на лимузине марки Aurus, сообщает «Царьград».
Встреча президентов двух стран проходила в столичном Дворце Нации. После этого Путин и Рахмон продолжили переговоры в расширенном составе.
В ходе консультаций российский лидер заявил, что Москва является основным политическим и экономическим партнером Душанбе. Путин также обсудил с Рахмоном перспективные направления сотрудничества России и Таджикистана, сообщают РИА Новости.
Путин работает в Таджикистане с 8 по 10 октября. В рамках рабочей поездки президент поучаствует в заседании Совета глав государств СНГ и втором саммите «Центральная Азия — Россия», информировал Кремль.
