Президент России Владимир Путин посетит Таджикистан 8–10 октября. Российский лидер проведет переговоры с коллегой Эмомали Рахмоном и примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, а также во втором саммите «Центральная Азия — Россия», сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Рахмон обсудят двусторонние отношения в разных областях, подпишут совместное заявление и солидный пакет соглашений. На заседании Совета глав государств СНГ рассмотрят взаимодействие в рамках Содружества и примут ряд важных документов. Также планируется утвердить решение об учреждении формата «СНГ плюс».

Что касается саммита «Центральная Азия — Россия», на мероприятии обсудят наращивание сотрудничества России и государств региона. Отдельное внимание уделят обеспечению безопасности с учетом напряженной ситуации на Ближнем Востоке и в Афганистане.

Ранее философ и политолог Александр Дугин заявил, что выступления Путина — это сериал. Каждая последующая серия становится более понятной, если вспомнить предыдущую.

