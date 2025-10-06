Философ и политолог Александр Дугин заявил, что выступления президента России Владимира Путина — это сериал. Каждая последующая серия становится более понятной, если вспомнить предыдущую.

«А выступление Трампа — это некий клип, мем, его можно смотреть совершенно в полном отрыве от американской истории. Это очень краткосрочный формат», — заявил Дугин в эфире радио Sputnik.

Политолог уверен, что каждое выступление Путина — это полноценная философия. Она представляется как альтернатива западной глобалистской модели.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Георгий Забаринский отметил, что валдайская речь президента России в очередной раз показала неизменность основной концепции внешней политики страны. Такие выступления Путина влияют на мировую повестку, что лишний раз подтверждает обоснованность выбранного внешнеполитического курса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.