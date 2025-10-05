Политолог: выступления Владимира Путина влияют на мировую повестку

Валдайская речь президента России в очередной раз показала неизменность основной концепции внешней политики России. Такие выступления Владимира Путина влияют на мировую повестку, что лишний раз подтверждает обоснованность выбранного внешнеполитического курса. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Георгий Забаринский.

По его словам, ключевые акценты были расставлены в нескольких направлениях. Во-первых, была подтверждена архитектура нового мира, где решение глобальных проблем возможно только сообща. Во-вторых, отмечена неспособность западных элит принять новую реальность, что выражается в их конфронтационной политике в отношении России. В-третьих, подчеркнуто, что российско-украинский конфликт должен решаться за столом переговоров с учетом интересов всех региональных держав, включая европейские.

Россия подтвердила свою готовность к такому диалогу. В-четвертых, заявлено о безальтернативности ООН как площадки для решения мировых проблем. При этом прозвучал тезис о необходимости ее адаптации к современным реалиям.

«Лейтмотив ясен: будущее — за решением накопившихся мировых проблем только за столом переговоров и только на основании не раз озвученных принципов вроде неделимости безопасности, уважения традиций друг друга и прочих. В продолжение этих слов Владимир Путин даже сделал прогноз, что такая повестка не может обойтись без „ренессанса высокого дипломатического искусства“, которое необходимо для отстаивания интересов в новом мире», — сказал политолог.

Также, по мнению эксперта, речь Путина не была лишена рефлексии. Например, была отмечена негативная роль Советского Союза при навязывании своих идей миру. Запад пошел тем же путем и потерпел неудачу. При этом, говоря о новых глобальных правилах игры, Путин отметил, что они более сложные и хрупкие, а интересы стран всегда будут находиться в некоем противоречии.