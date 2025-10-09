Путин: более 1 млн граждан Таджикистана живут и трудятся в России

Российский президент Владимир Путин заявил, что свыше 1 млн граждан Республики Таджикистан проживают и работают на территории РФ. Их вклад в российскую экономику значительный, сообщает РИА Новости .

Глава государства находится в Таджикистане с 8 по 10 октября. Российский лидер провел переговоры с коллегой Эмомали Рахмоном. Путин и Рахмон обсудили двусторонние отношения в разных областях, а также подписали совместное заявление и солидный пакет соглашений.

«Напомню, что в России живут и трудятся порядка миллиона граждан Таджикистана, больше миллиона», — сказал Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров.

Он подчеркнул, что граждане Таджикистана трудятся в различных отраслях, включая активно развивающиеся сферы строительства и ЖКХ, а также транспорт и логистику. Их вклад в российскую экономику значителен.

Президент РФ добавил, что Москва стремится обеспечить таджикистанцам достойные условия труда и соцзащиты в стране.

