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Россия и США завершили переговоры в Стамбуле

В Стамбуле подошли к концу российско-американские переговоры, на которых обсуждалась нормализация двусторонних отношений, сообщает РИА Новости .

Беседа стартовала 10 апреля около 10:00 по московскому времени. Она продлилась почти 6 часов.

Делегации устраивали перерыв на обед.

В рамках встречи стороны обсуждали работу дипломатических миссий. Об украинском конфликте разговора не было.

Как сообщалось ранее, по итогам переговоров заявлений не ожидается.