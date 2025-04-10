Россия и США завершили переговоры в Стамбуле
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В Стамбуле подошли к концу российско-американские переговоры, на которых обсуждалась нормализация двусторонних отношений, сообщает РИА Новости.
Беседа стартовала 10 апреля около 10:00 по московскому времени. Она продлилась почти 6 часов.
Делегации устраивали перерыв на обед.
В рамках встречи стороны обсуждали работу дипломатических миссий. Об украинском конфликте разговора не было.
Как сообщалось ранее, по итогам переговоров заявлений не ожидается.