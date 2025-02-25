Он вспомнил слова президента РФ Владимира Путина, который отметил, что ядерная катастрофа принесет миру чудовищные потери и погибнет все человечество, а России исчезнуть нельзя. Следовательно, неизбежно либо признание России, либо противное приведет к войне.

Тем временем в Евросоюзе, по мнению эксперта, рассудили по-другому. Для них наличие России — это исключительно источник дешевой прибыли, и, стало быть, нежелательно России существовать.

«России быть не должно — это поле кормления для нас», — прокомментировал экономист логику Евросоюза в эфире радио Sputnik.

Между тем заявления от европейских политиков указывают на то, что ЕС пока находится далеко от сбалансированного подхода по Украине. В Кремле надеются, что Брюссель изменит подход после контактов с Соединенными Штатами.