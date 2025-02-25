Песков: Кремль надеется, что ЕС изменит подход к конфликту после контактов с США

Заявления от европейских политиков указывают на то, что ЕС пока находится далеко от сбалансированного подхода по Украине. В Кремле надеются, что Брюссель изменит подход после контактов с Соединенными Штатами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он добавил, что возможные совместные проекты России и США могут реализоваться в дальнейшем. Но это должно произойти после завершения украинского кризиса.

Песков отметил, что следующие контакты между РФ и США будут организованы по линии министерства иностранных дел. Следовательно, они пройдут на экспертном уровне.

Ранее Евросоюз расширил антироссийские санкции в новом пакете.