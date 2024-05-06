Романа Каратаева назначили куратором Комлесхоза Подмосковья

«Комитет лесного хозяйства в свою очередь будет курировать Роман Александрович Каратаев, что, по сути, уже происходило в части учений, недопущения сколько-нибудь значимых инцидентов, связанных с лесом», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Роман Каратаев отвечает за безопасность в Московской области.