Рогов: резолюция ГА ООН по Украине направлена на разжигание конфликта
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал принятую Генассамблеей ООН антироссийскую резолюцию по Украине позорным документом, который нацелен на разжигание и дальнейшее провоцирование конфликта, сообщает РИА Новости.
«На площадках ООН продолжают плодить позорные резолюции, которые не отвечают изначальным принципам создания организации», — отметил он.
Вашингтон впервые с начала СВО не стал соавтором антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине. В тексте Запад выступил с обвинениями в сторону России и потребовал от нее «вывезти все ее вооруженные силы с территории Украины».
Вместе этого США предложили свой вариант резолюции. В американском документе «действия Украины приравниваются к действиям России».