Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что президент США Джо Байдена разрешением Украине наносить удары американскими дальнобойными ракетами по территории России провоцирует развязывание третьей мировой войны, пишет РИА Новости .

Он отметил, что Байден его союзники в лице правящих режимов в Британии и Франции предпринимают все возможное, чтобы у Трампа осталось как можно меньше шансов найти компромисс для урегулирования украинского конфликта и налаживания отношений с Россией.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.

Телеканал CNN сообщал, что США убеждают Украину применять ATACMS «наиболее эффективно». В Вашингтоне просят использовать ракеты только для атак по «важным целям» на территории РФ.

Как пишет агентство Reuters, Киев может нанести удары по территории России с помощью дальнобойного оружия в ближайшие дни.