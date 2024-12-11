Рогов: Киев готовится к сдаче 5 городов в ДНР
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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский дал приказ через подконтрольные СМИ готовить общественность к сдаче пяти городов в ДНР, сообщает РИА Новости.
«Это Покровск, Курахово, Часов Яр, Торецк и Мирноград», — перечислил Рогов.
По его словам, пропагандистская кампания уже стартовала. В СМИ сознательно приуменьшают значимость перечисленных городов, пишут о том, что они дотационные и вовсе являются обузой, не играя важной роли в обороне.
Тем временем ВС РФ продвигаются в ДНР. Бойцы установили контроль над микрорайоном Южный в Курахове. В нем проводится зачистка.