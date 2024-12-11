Рогов: Киев готовится к сдаче 5 городов в ДНР

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский дал приказ через подконтрольные СМИ готовить общественность к сдаче пяти городов в ДНР, сообщает РИА Новости .

«Это Покровск, Курахово, Часов Яр, Торецк и Мирноград», — перечислил Рогов.

По его словам, пропагандистская кампания уже стартовала. В СМИ сознательно приуменьшают значимость перечисленных городов, пишут о том, что они дотационные и вовсе являются обузой, не играя важной роли в обороне.

Тем временем ВС РФ продвигаются в ДНР. Бойцы установили контроль над микрорайоном Южный в Курахове. В нем проводится зачистка.