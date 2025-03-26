Рютте заочно поспорил с Путиным о приближении НАТО к России

НАТО имеет право приближаться к границам России, несмотря на позицию Кремля по этому вопросу, завил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«(Президент России Владимир — ред.) Путин может на свое усмотрение выдвигать требования за столом переговоров, это его право, но он не может говорить нам, как нам действовать», — заявил глава блока, его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что члены альянса имеют право реагировать на требования Москвы об отводе вооруженных сил НАТО с территорий новых стран в качестве переговорной позиции по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Рютте заявлял, что вопрос вступления Украины в НАТО сейчас не актуален.