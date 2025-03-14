«Вопрос больше не актуален»: Украина пролетела мимо НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос членства Украины в альянсе больше не актуален. Его не будут обсуждать во время будущих переговоров по завершению конфликта, сообщает ТАСС .

Речи о том, чтобы принять Украину в НАТО, больше не идет в рамках урегулирования конфликта. Рютте подтвердил это, уточнив, что немалую роль в данном вопросе сыграл президент США Дональд Трамп.

Журналисты спросили генсека Североатлантического альянса, правда ли то, что американский лидер снимает со стола переговоров вопрос о членстве Киева. Рютте ответил на это: «Да».

Ранее помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сказал, что принятие Украины в НАТО не рассматривается. Это обсудили РФ и США.