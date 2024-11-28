Рябков: Россия добьется дрожи от США

Россия приведет США в чувство из-за вовлеченности Вашингтона в конфликт на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости .

По словам Рябкова, в США обсуждают дальность применения американских ракет по территории России, подтверждая, что Вашингтон фактически стал стороной конфликта на Украине.

«Мы добьемся того, чтобы дрожь и оторопь их охватила. Все-таки их надо приводить в чувство, и то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это», — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что американская разведка не видит нарастания ядерной эскалации со стороны Москвы после ударов ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS по России. США также готовит новый пакет военной помощи Украине.