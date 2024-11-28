США готовят новый пакет военной помощи Украине
Вашингтон окажет военной помощь Киеву на 725 млн долларов
США намерены предоставить новый пакет военной помощи Украине на сумму 725 млн долларов, пишет RT со ссылкой на Reuters.
По данным издания, в рамках военной помощи ВСУ получат различные боеприпасы.
В частности, на Украину отправят мины, беспилотники, ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, указывает агентство.
Ранее сообщалось, что Белый дом тайно запросил Конгресс США рассмотреть возможность дополнительной военной помощи Украине в размере 24 млрд долларов.